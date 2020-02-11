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Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor (2)

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere komando ve mühimmat sevk edildi.

11.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:57
Türk Silahlı Kuvvetlerince sınırındaki birliklere komando ve mühimmat sevk edildi.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında komando, mühimmat ve saldırılara dayanıklı akordiyon mevziler için tellerinde yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.
Öte yandan, İskenderun Garı'na da 43 vagon paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) geldi.
ZPT'lerin ihtiyaç halinde sınırdaki birliklere gönderileceği belirtildi.
Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor (2)

Komando, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


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