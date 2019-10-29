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Suriye sınırında cumhuriyet coşkusu

Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı Suriye'nin Tel Abyad kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

29.10.2019 11:20Suriye sınırında cumhuriyet coşkusu
Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı Suriye'nin Tel Abyad kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçelerden Akçakale'de cumhuriyet coşkusu sabahın erken saatlerinde başladı. PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Tel Abyad kentine sınır olan Akçakale'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ilçe stadında düzenlenen törenle başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akçakale Kaymakamı Metin Esen, 3. Tabur Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya öğrencileri ve halkı selamladı. 29 Ekim kutlamaları, öğrencilerin şiir, gösteri ve halk oyunları ile devam etti. Kutlamalara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar büyük coşku yaşadı.
(İHA)

Akçakale, 29 Ekim, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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