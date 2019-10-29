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Suriye sınırında cumhuriyet coşkusu

Suriye sınırında cumhuriyet coşkusu Tel Abyad'ın karşısındaki Akçakale'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı Suriye'nin Tel Abyad kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde cumhuriyetin kuruluşunun 96.

29.10.2019 13:09
Suriye sınırında cumhuriyet coşkusu
Tel Abyad'ın karşısındaki Akçakale'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı Suriye'nin Tel Abyad kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçelerden Akçakale'de cumhuriyet coşkusu sabahın erken saatlerinde başladı. PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Tel Abyad kentine sınır olan Akçakale'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ilçe stadında düzenlenen törenle başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akçakale Kaymakamı Metin Esen, 3. Tabur Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya öğrencileri ve halkı selamladı. 29 Ekim kutlamaları, öğrencilerin şiir, gösteri ve halk oyunları ile devam etti. Kutlamalara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar büyük coşku yaşadı.
Suriye sınırında cumhuriyet coşkusu

Akçakale, 29 Ekim, Suriye, Yerel

Kaynak: İHA


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