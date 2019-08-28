Haberler» 3. Sayfa» Haber

Suriye sınırında devriye uçuşları devam ediyor

Suriye sınırında devriye uçuşları devam ediyorŞANLIURFA - Fırat'ın doğusunda kurulma çalışmaları devam eden Güvenli Bölgede ABD ile Türkiye'nin helikopterlerle devriye uçuşları devam ediyor.

28.08.2019 16:52
Suriye sınırında devriye uçuşları devam ediyor
Suriye sınırında devriye uçuşları devam ediyor
ŞANLIURFA - Fırat'ın doğusunda kurulma çalışmaları devam eden Güvenli Bölgede ABD ile Türkiye'nin helikopterlerle devriye uçuşları devam ediyor.
ABD ile Türkiye arasında Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Fırat'ın doğusunun terörden temizlenerek Güvenli Bölge haline getirilme çalışmaları devam ediyor. Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye'nin helikopterlerle devriye uçuşları sürüyor. Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'den havalanan helikopterler sınır hattında devriye uçuşu yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığından kalkış yapan helikopterlerin, devriye uçuşlarını sürdürdüğü belirtildi.
Suriye sınırında devriye uçuşları devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Fırat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:47   - Silahlı saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
17:46   Batman şehirlerarası otogarı karıştı: 1 ölü, 3 yaralı
17:40   Eskişehir merkezli 3 şehirde 18 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını
17:36   Karaman'da tarihi hamamda yangın
17:34   Yemen ordusu, BAE destekli güçlerin kontrol ettiği Aden'e girdi
17:33   Batman şehirlerarası otogarı karıştı: 1 ölü, 3 yaralı
17:26   Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu