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Suriye sınırında devriye uçuşları devam ediyor

Suriye sınırında devriye uçuşları devam ediyorŞANLIURFA - Fırat'ın doğusunda kurulma çalışmaları devam eden Güvenli Bölgede ABD ile Türkiye'nin helikopterlerle devriye uçuşları devam ediyor.

28.08.2019 21:21
Suriye sınırında devriye uçuşları devam ediyor
ŞANLIURFA - Fırat'ın doğusunda kurulma çalışmaları devam eden Güvenli Bölgede ABD ile Türkiye'nin helikopterlerle devriye uçuşları devam ediyor.
ABD ile Türkiye arasında Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Fırat'ın doğusunun terörden temizlenerek Güvenli Bölge haline getirilme çalışmaları devam ediyor. Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye'nin helikopterlerle devriye uçuşları sürüyor. Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'den havalanan helikopterler sınır hattında devriye uçuşu yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığından kalkış yapan helikopterlerin, devriye uçuşlarını sürdürdüğü belirtildi.
Suriye sınırında devriye uçuşları devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Fırat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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