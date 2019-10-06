Haberler » Güncel » Haber

Suriye sınırında hava hareketliliği

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde yaşanan hava hareketliliği dikkat çekti.

06.10.2019 13:10
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde yaşanan hava hareketliliği dikkat çekti.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kenti üzerinde hava hareketliliği yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Suriye hava sahası içerisinde yoğun uçak sesleri duyulurken, Telabyad üzerinde ise ABD'ye ait helikopterler uçtu. Ayn El Arab (Kobani) yönünden gelen helikopterlerin Resulayn istikametine gittiği görüldü.
(Şinasi İnan - Bekir Basmacı - Mehmet Dikeç/İHA)
Suriye sınırında hava hareketliliği

Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:18 İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı
18:17 Adıyaman'da hareket halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
18:16 Hdp önündeki eylemde 34'üncü gün (2)
18:16 Ürdünlü çocuğa şiddet görüntüleri tepki çekti
18:15 28. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali
18:15 Kahramanmaraş'ta ahır yangını: 17 hayvan telef oldu
18:14 Etnospor'un son gününde atlı spor gösterilerine yoğun ilgi