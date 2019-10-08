Suriye sınırında hazırlık - Trump'tan Erdoğan açıklaması: 13 Kasım'da davetlim olarak ABD'ye gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini ve konuğu olacağını açıkladı.

Attığı tweet'lerde Erdoğan'ın adını yazmayan Trump, önce Türkiye ile ticari ilişkilerin önemine değindi.

Trump daha sonra da "Türklerin", Suriye'nin İdlib vilayetinde kişinin birçok hayatının kurtulması ve Amerikalı pastör Andrew Brunson'ın ülkesine geri dönüşü için "kendisine yardım ettiklerini" belirterek, Erdoğan ile bir araya gelecekleri tarihi kamuoyuna duyurdu:

"Birçok kişi Türkiye'nin ABD için büyük bir ticaret ortağı olduğunu kolaylıkla unutuyor. Aslında F-35 savaş uçaklarımızın çelik çerçevesini onlar üretiyor. Ayrıca Türkiye birlikte iş yapmak için iyi bir muhatap, İdlib'te birçok kişinin hayatını kurtarmama ve benim ricam üzerine, daha uzun yıllar cezası olan Papaz Brunson'ı sağlıklı bir şekilde geri döndürmeme yardımcı oldular. Ayrıca şunu da hatırlayın; Türkiye NATO'nun iyi konumdaki önemli üyelerinden biri. 13 Kasım'da benim davetlim olarak ABD'ye geliyor."