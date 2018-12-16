Suriye sınırında kanal çalışması

16 Aralık 2018 Pazar 17:12



16 Aralık 2018 Pazar 17:12

Suriye sınırında kanal çalışmasıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır hattında kanal çalışması yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından hareketliliğin yaşandığı Suriye sınırında, iş makineleri ile kanal çalışması yürütülüyor. Havanın açık olmasını fırsat bilen DSİ çalışanları, mevcut kanalları temizleyerek, ana hat ile bağlantısını yapıyor.Operasyona sayılı anların kaldığı bölgedeki kanal çalışmaları da son sürat devam ediyor