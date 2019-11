Suriye sınırında kazanlar yetimler için kaynıyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, günlük sıcak yemek dağıtarak Suriyeli yetimler ve ailelerinin yüzünü güldürüyor.Akçakaleli iş adamı Ahmet Doğan'ın girişimleriyle 2017'de kurulan Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazanda Suriyeli yetim çocuklara günlük sıcak yemek dağıtımıyla yardım faaliyetlerine başladı.Ramazan sonrası hayırseverlerin desteğiyle yemek dağıtımına devam kararı alan dernek, yetim çocuklar ve ailelerine çeşitli insani yardımlarda da bulunuyor.Dernek Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoğunluğu yetimlerden oluşan Suriyeli ve Türk ailelere yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.Günlük bin 200 aileye sıcak yemek ve ekmek dağıttıklarını bildiren Doğan, şöyle konuştu:"Bizim için insan insandır. Türk veya Arap olması önemli değil, herkese elimizden geldiğince, hayırsever bağışçılarımızın desteğiyle yardım etmeye çalışıyoruz. Sınırda olmamızdan dolayı ülkelerindeki savaştan kaçarak ilçemize sığınan Suriyeli yetimler ve ailelerine daha fazla yardım ediyoruz çünkü bunlar muhacir ve evlerine ekmek getirecek kimseleri yok. Bu yetimlerimizin karnı doyunca, ihtiyaçları giderilince bizler onlardan fazla mutlu oluyoruz, dünyalar bizim oluyor."Suriyeli Fatma Hıdır Ceğar ise dernek sayesinde evlerine sıcak yemek girdiğini belirtti.Dernek yetkililerine ve hayırseverlere teşekkür eden Ceğar, "Yaklaşık 4 yıl önce eşimi kaybedince 3 çocuğumla Türkiye'ye sığındık. Dernek bize her gün sıcak yemeğimizi ve ekmeğimizi veriyor. Allah'a şükürler olsun, benim ve çocuklarımın karnı doyuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Türk halkından Allah razı olsun." dedi.Suriyeli Abdulhalim Said da çocuklarıyla 7 kişilik bir aile olduklarını söyledi.Derneğin yardımlarıyla ayakta durmaya çalıştıklarını anlatan Said, şöyle devam etti:"4 yıl önce ülkemi bırakarak Akçakale'ye gelmek zorunda kaldım. Allah tüm Türk halkından razı olsun, bize vatanlarını açtılar, yemeklerini paylaştılar. Sadece ben değil yüzlerce Suriyeli aile bu dernek sayesinde yemek sıkıntısı yaşamıyor, her gün evlerine sıcak yemek giriyor ve diğer ihtiyaçları da karşılanıyor. Ayrıca dağıtılan yemekler de çok güzel, beğenerek yiyoruz, Allah hepsinden razı olsun."Çocuklar da yardımlardan memnunYetim çocuklardan Nur Essaybi, babasını Suriye'de kaybettikten sonra geldikleri Akçakale'de derneğin destekleriyle yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti.Bir gelirleri bulunmadığını, derneğin yemek ile diğer ihtiyaçlarını karşıladığını kaydeden Essaybi, "Allah dernek yetkililerinden razı olsun. Onların sayesinde yaşamımızı güzel bir şekilde sürdürüyoruz. Özellikle her gün dağıttıkları sıcak yemek sayesinde karnımız doyuyor." ifadelerini kullandı.Hamza Hamis ise iç savaşta babasını kaybettiğini ve zor günler geçirdiğini dile getirdi.Son çare olarak Türkiye'ye sığındıklarını anlatan Hamis, "Annem ve kardeşlerimle Akçakale'ye geldik. Bir süre yakınlarımızın yanında kaldıktan sonra Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bize sahip çıktı. Bize ev tuttu, içini döşedi ve ihtiyaçlarımızı karşıladı. Allah onlardan razı olsun." şeklinde konuştu.