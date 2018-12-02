Suriye Sınırında Mayına Basan Kadın Ağır Yaralandı

Şanlıurfa
'da, Suriye
'den Türkiye
'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalıştığı sırada mayına basan Suriyeli kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akçakale
ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Topçu Mahallesi yakınlarında yasa dışı yollardan yurda girmeye çalışan Suriye uyruklu Ş.C. mayına bastı.
Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis
ekibince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ş.C'nin ayağının koptuğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Türkiye,Şanlıurfa,Suriye
02 Aralık 2018 Pazar 17:04