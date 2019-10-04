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Suriye sınırında nöbet tuttuğu esnada araç çarpan asker şehit oldu

Hatay'da Suriye sınır hattında nöbet tutan asker bir aracın çarpması sonucu şehit oldu.

04.10.2019 22:23Suriye sınırında nöbet tuttuğu esnada araç çarpan asker şehit oldu
Hatay'da Suriye sınır hattında nöbet tutan asker bir aracın çarpması sonucu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hatay'da Suriye sınır hattındaki bir kontrol noktasında 4 Ekim'de nöbet tutan bir kahraman silah arkadaşımız, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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