Suriye Sınırında Pyd/pkk'lı Bir Terörist Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen terör örgütü PYD/PKK üyesi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Suriye'nin Rasulayn ilçesinden kaçan teröristin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçeceğine ilişkin istihbarat bilgisine ulaştı.
Sınırdaki önlemlerini artıran güvenlik güçleri, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarında yurda girmeye çalışan PYD/PKK mensubunu gözaltına aldı.
Terörist, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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