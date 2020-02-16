Haberler » Güncel » Suriye sınırında silah ve mühimmat ele geçirildi - Haber

Suriye sınırında silah ve mühimmat ele geçirildi

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde bir menfezde roketatar, el bombası, tüfek ve mühimmat ele geçti.

16.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:01Suriye sınırında silah ve mühimmat ele geçirildi

ŞANLIURFA'nın sınırındaki Akçakale ilçesinde bir menfezde roketatar, el bombası, tüfek ve mühimmat ele geçti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine komşu Akçakale ilçesinin sınır hattına yakın bir noktada bulunan menfezde mühimmat bulunduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye sevk edilen ekipler, menfezde yaptığı aramada; 2 roketatar, 4 roketatar sevk fişeği, 9 kalaşnikof tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, 9 el bombası, 7 fünye, 18 kalaşnikof şarjörü, 633 kalaşnikof mermisi ile bir tüfek dürbünü ele geçirdi.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 16:21:57