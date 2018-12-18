Kaynak: İHA

Suriye sınırında tehlikeye rağmen çocukların bilye keyfi Sınır hattındaki hareketlilik çocukların misket aşkına engel olamıyorŞANLIURFA - Fırat'ın doğusu için sınır hattında operasyon hareketliliği devam ederken çocukların misket keyfi engel tanımıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusu'na operasyon yapılacağının sinyalini vermesinin ardından en fazla hareketliliğin yaşandığı bölgelerden olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hayat ise normal bir şekilde devam ediyor. PYD-YPG terör örgütü kontrolündeki Telabyad sınırına sıfır bölgesindeki yerleşim yerlerinde ise her türlü tedirginliğe rağmen hayatın normal akışı sürüyor. Hurdacılar el arabaları ile hurda toplarken, çocuklar ise okuluna devam ediyor. Sınırı belirleyen tellerin hemen yayındaki evlerde oturan çocuklar ise sınırda misket bilye oyunu oynamanın keyfini sürüyor. Çocuklar PYD-YPG terör örgütünün bulunduğu Telabyad bölgesinden top mermisi ve roket gönderilmesi riskine rağmen ellerindeki bilyelerle saatlerce oyun oynuyor. Çocuklar, olan bitenden habersiz bir şekilde silahların gölgesinde ve ülkenin bir çok bölgesinde unutulmaya yüz tutan oyunu oynamanın keyfini sürüyor.