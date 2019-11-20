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Suriye sınırında telafi eğitimi gören öğrenciler gönüllerince eğlendi

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telafi eğitimleri süren bir ilkokuldaki öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

20.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:24Suriye sınırında telafi eğitimi gören öğrenciler gönüllerince eğlendi
sınırındaki 'nın ilçesinde telafi eğitimleri süren bir ilkokuldaki öğrenciler için etkinlik düzenlendi. Etkinlikle keyifli anlar yaşayan öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksekokulu öğrencilerinin gönüllü olarak oluşturdukları "Umut Balonları İyilik Hareketi" adlı etkinlik, Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi'nin destekleriyle Şanlıurfa merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Akçakale'ye bağlı Ohali köyünde gerçekleştirildi. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bir süre tatil edilen ve harekatın en sıcak yaşandığı bölgede yer alan Ohali İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören 495 öğrenci, düzenlenen etkinlikle çeşitli yarışmalara ve animasyon gösterilerine katıldı.

Terörle mücadele sırasında yaşanan savaş ortamının psikolojik etkilerini ve çocuklar üzerinde oluşması muhtemel travmaları ortadan kaldırmayı amaçlayan etkinlikte, çocuklar gönüllerince eğlenip stres attı.

Vali Abdullah Erin'in gönderdiği çeşitli hediyelerle de sevinen öğrenciler, Vali Abdullah Erin'e, Açık Kapı Birimi personeline ve Harran Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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