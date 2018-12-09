Suriye Sınırında Terörist Yakalandı

Şanlıurfa
'nın Suriye
sınırındaki Ceylanpınar
ilçesinde Türkiye
'ye kaçak giriş yaptığı tespit edilen terör örgütü PYD/ PKK
üyesi bir kişi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Suriye'nin Rasulayn ilçesinden kaçan teröristin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçeceğine ilişkin istihbarat bilgisine ulaştı.
Sınırdaki önlemlerini artıran güvenlik güçleri, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarında PYD/PKK mensubunu gözaltına aldı.
Terörist, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
PKK,Türkiye,Suriye
09 Aralık 2018 Pazar 16:31