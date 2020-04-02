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Suriye sınırında trafik ışıklarıyla "eve" git mesajı

Suriye sınırında bulunan Kilis'te uyarılara rağmen sokaklara çıkan vatandaşlara trafik ışıkları ile "eve git" mesajı verildi.

02.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:55
Suriye sınırında trafik ışıklarıyla
Suriye sınırında bulunan Kilis 'te uyarılara rağmen sokaklara çıkan vatandaşlara trafik ışıkları ile "eve git" mesajı verildi.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre 16 korona virüs vakasının bulunduğu Suriye sınırındaki Kilis'te Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan sinyalizasyon ışıklarında düzenleme yapıldı. Kentteki trafik ışıklarındaki yeni düzenleme ile vatandaşlara "Evde kal" ve "Eve git" mesajı veriliyor. Uygulamayı gören vatandaşlar memnun olduklarını dile getirdi.
Öte yandan Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde çeşitli noktalarda uygulama yaparak, başta 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere tüm vatandaşları evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, Kilis, Güncel
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