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Suriye sınırında üç dilde korona uyarısı

Suriye'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde korona virüsüne karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla üç ayrı dilde anons yapıldı.

26.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:21
Suriye sınırında üç dilde korona uyarısı
Suriye 'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde korona virüsüne karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla üç ayrı dilde anons yapıldı.

Ceylanpınar'da korona virüse karşı uyarı anonsları yapılıyor. Türkçe, Kürtçe ve Arapça yapılan anonslarda, korona virüsün tüm dünyayı tehdit ettiği ifade edilerek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istendi. Ayrıca anonslarda kalabalık ortamlardan uzak durulması, tokalaşma ve sarılmaktan kaçınılması gerektiği belirtilerek, devletin gerekli önlemleri aldığı ve herkesin bu önlemlere riayet etmesi istendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

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