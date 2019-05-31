Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa
'nın Suriye
sınırındaki Akçakale
ilçesinde, terör örgütü PYD/ PKK
işgalindeki Tel Abyad bölgesinden Türkiye
'ye geçirilmeye çalışılan 25 kilogram esrar ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 4. Hudut Bölüğü ekipleri, teröristlerin Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattında operasyon düzenledi.
Operasyonda, arazide 25 kilogram esrar bulundu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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