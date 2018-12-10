Suriye Sınırında Yakalanan Terörist 2 Kardeş Tutuklandı

Şanlıurfa
'nın Suriye
sınırındaki Akçakale
ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü PYD/ PKK
üyesi biri kadın 2 kardeş tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye sınır hattında jandarma ekipleri tarafından 3 gün önce Türkiye
'ye kaçak yollarla girmeye çalışırken yakalanan H.H. ile kız kardeşi R.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.
Akçakale,Şanlıurfa,Suriye
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:20