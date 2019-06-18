18.06.2019 17:38
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Suriye sınırında yangın

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'deki buğday tarlalarında başlayan ve sınır hattındaki askeri bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'deki buğday tarlalarında başlayan ve sınır hattındaki askeri bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Rasulayn ilçesinin sınır hattındaki buğday tarlasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek Türkiye tarafına sıçradı.
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
İtfaiye ekipleri, Suriye tarafından devam yangının tekrar Türkiye'ye sıçramaması için bölgede önlem aldı.Suriye sınırında yangın
Kaynak: AA
İtfaiye, Suriye, Güncel

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