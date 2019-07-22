Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var (2)

VALİLİK: SURİYE TARAFINDAN ROKET ATILDI

Ceylanpınar'da meydana gelen patlama ile ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22 Temmuz 2019 (Bugün) saat 21.00 sularında Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin, İlimiz Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu; beş (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" denildi.

TERASTA OTURUKEN ROKET İSABET ETTİ

Bu arada yaralıların evlerinin terasında otururken roketi isabet ettiği aile olduğu öğrenildi. Tedaviye alınan yaralılar Yusuf Atan (38), Hatice Atan (31), Eyüp Atan (9), İbrahim Işık (17) ve Ali Işık'ın (21) tedavilerine hastanede devam ediliyor.

POLİS VATANDAŞLARI UYARDI

İlçe Emnyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise sınır hattında polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşları sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa),