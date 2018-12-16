Suriye Sınırındaki Harekat Hazırlığına Destek

16 Aralık 2018 Pazar 16:41



16 Aralık 2018 Pazar 16:41

Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği üyeleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaptıkları açıklamayla, Türkiye'nin hazırlığını yaptığı Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik askeri harekata destek verdi.Birlik Başkan Yardımcısı Ömer Dede ve beraberindeki 50 kişi, sınırın sıfır noktasındaki Süleyman Şah Parkı önünde, Türkiye ve Suriye bayraklarıyla basın açıklaması yaptı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekata birkaç gün içerisinde başlanacağı" yönündeki açıklamasına sevindiklerini belirten Dede, YPG/PKK terör örgütü tarafından işgal edilen topraklarına dönmek için Türkiye'den bölgeye acil müdahale beklediklerini söyledi.Türkiye'nin olası harekatına destek verdiklerini vurgulayan Dede, şöyle konuştu:"Bizi topraklarımızdan çıkardılar, namusumuza göz diktiler. Bizleri dışarı çıkardılar. Biz Türkmenler, Araplar ve Kürtler olarak toprağımıza döneceğiz. Buradan Kürt kardeşlerimize bir çağrımız var; Biz Kürtleri çıkarmayacağız, Kürtler topraklarına dönecek. Toprağı olan toprağına dönecek, herkes evine dönecek. Biz onları koruyacağız, vatanlarına dönecekler. PYD'nin en büyük zulmü Kürt kardeşlerimize. Şu an oradakiler Kandil'den gelmişler. Bizim toprağımızla alakaları yok. Bunların en büyük derdi Suriye'yi bölmek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan isteğimiz bize yardım etsin, vatanımıza dönelim. ABD fil oynatacaksa, gitsin kendi ülkesinde oynatsın."Grup, açıklamanın ardından dua edip bölgeden ayrıldı.