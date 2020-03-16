Suriye sınırındaki Kilis'te korona virüs alarmı
Suriye sınırındaki Kilis'te bulunan tüm resmi kurumlar, camiler, park ve bahçeler ile kahvehane ve yolcu otobüsleri gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte işlemi yürütülüyor.
16.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:49
Suriye sınırındaki Kilis 'te bulunan tüm resmi kurumlar, camiler, park ve bahçeler ile kahvehane ve yolcu otobüsleri gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte işlemi yürütülüyor.
Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel kıyafetli ekipler tarafından Kilis'teki başta resmi kurum ve kuruluşlar ve camiler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı, park, bahçe, kahvehaneler, yolcu minibüsleri, yolcu otobüsleri korona virüse karşı ilaçlanıyor. Kentin her yerinde dezenfekte çalışması yürütüldüğünü belirten Kilis Belediyesi Çevre Mühendisi Erkan Yabanoğlu, "Resmi kurumlarda, insan sirkülasyonun bulunduğu yerlerde dezenfekte çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Girmediğimiz kurum, ulaşmadığımız yer kalmayana kadar dezenfekte çalışmalarımız sürecek. Dezenfekte yaptığımız yerlerde 15 gün etkisi var. Özellikle çocukların park ve bahçelerde, oyun guruplarında daha çok insanların ellerinin temas ettiği yerleri belediye olarak dezenfekte etmekteyiz" dedi. - KİLİS
Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel kıyafetli ekipler tarafından Kilis'teki başta resmi kurum ve kuruluşlar ve camiler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı, park, bahçe, kahvehaneler, yolcu minibüsleri, yolcu otobüsleri korona virüse karşı ilaçlanıyor. Kentin her yerinde dezenfekte çalışması yürütüldüğünü belirten Kilis Belediyesi Çevre Mühendisi Erkan Yabanoğlu, "Resmi kurumlarda, insan sirkülasyonun bulunduğu yerlerde dezenfekte çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Girmediğimiz kurum, ulaşmadığımız yer kalmayana kadar dezenfekte çalışmalarımız sürecek. Dezenfekte yaptığımız yerlerde 15 gün etkisi var. Özellikle çocukların park ve bahçelerde, oyun guruplarında daha çok insanların ellerinin temas ettiği yerleri belediye olarak dezenfekte etmekteyiz" dedi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Etiketler : Kilis Belediyesi, Suriye, Kilis, Güncel
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