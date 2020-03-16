Suriye sınırındaki Kilis'te korona virüs önlemi
Suriye sınırındaki Kilis'te korona virüs önlemi Kilis'teki kamu kurumları, camiler, park ve bahçeler, kahvehaneler, yolcu minibüsleri ile otobüsler dezenfekte ediliyor Suriye sınırındaki Kilis'te bulunan tüm resmi kurumlar, camiler, park ve bahçeler ile kahvehane ve yolcu otobüsleri...
16.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:36
Suriye sınırındaki Kilis 'te korona virüs önlemiKilis'teki kamu kurumları, camiler, park ve bahçeler, kahvehaneler, yolcu minibüsleri ile otobüsler dezenfekte ediliyor
KİLİS - Suriye sınırındaki Kilis'te bulunan tüm resmi kurumlar, camiler, park ve bahçeler ile kahvehane ve yolcu otobüsleri gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte işlemi yürütülüyor.Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel kıyafetli ekipler tarafından Kilis'teki başta resmi kurum ve kuruluşlar ve camiler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı, park, bahçe, kahvehaneler, yolcu minibüsleri, yolcu otobüsleri korona virüse karşı ilaçlanıyor. Kentin her yerinde dezenfekte çalışması yürütüldüğünü belirten Kilis Belediyesi Çevre Mühendisi Erkan Yabanoğlu, "Resmi kurumlarda, insan sirkülasyonun bulunduğu yerlerde dezenfekte çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Girmediğimiz kurum, ulaşmadığımız yer kalmayana kadar dezenfekte çalışmalarımız sürecek. Dezenfekte yaptığımız yerlerde 15 gün etkisi var. Özellikle çocukların park ve bahçelerde, oyun guruplarında daha çok insanların ellerinin temas ettiği yerleri belediye olarak dezenfekte etmekteyiz" dedi.
KİLİS - Suriye sınırındaki Kilis'te bulunan tüm resmi kurumlar, camiler, park ve bahçeler ile kahvehane ve yolcu otobüsleri gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte işlemi yürütülüyor.Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel kıyafetli ekipler tarafından Kilis'teki başta resmi kurum ve kuruluşlar ve camiler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı, park, bahçe, kahvehaneler, yolcu minibüsleri, yolcu otobüsleri korona virüse karşı ilaçlanıyor. Kentin her yerinde dezenfekte çalışması yürütüldüğünü belirten Kilis Belediyesi Çevre Mühendisi Erkan Yabanoğlu, "Resmi kurumlarda, insan sirkülasyonun bulunduğu yerlerde dezenfekte çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Girmediğimiz kurum, ulaşmadığımız yer kalmayana kadar dezenfekte çalışmalarımız sürecek. Dezenfekte yaptığımız yerlerde 15 gün etkisi var. Özellikle çocukların park ve bahçelerde, oyun guruplarında daha çok insanların ellerinin temas ettiği yerleri belediye olarak dezenfekte etmekteyiz" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Suriye sınırındaki Kilis'te korona virüs önlemi
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