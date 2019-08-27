Haberler» Güncel» Haber

Suriye sınırındaki volkanik göller leylekleri misafir ediyor

Hatay'da asırlar önce volkanik patlama sonucu meydana gelen kayaların arasında oluşan volkanik göller, kış mevsimini daha sıcak bölgelerde geçirmek üzere göç için kanat çırpan leyleklerin uğrak yeri oldu.

27.08.2019 13:30 Suriye sınırındaki volkanik göller leylekleri misafir ediyor
Hatay'da asırlar önce volkanik patlama sonucu meydana gelen kayaların arasında oluşan volkanik göller, kış mevsimini daha sıcak bölgelerde geçirmek üzere göç için kanat çırpan leyleklerin uğrak yeri oldu.
Hassa ilçesinin Suriye sınırına yakın noktasında bulunan göller, özellikle kış aylarında el değmemiş doğası, Amanos Dağları manzarası ve volkanik kayalar arasındaki konumuyla görenleri hayran bırakıyor.
İrili ufaklı çok sayıdaki volkanik göl, bu günlerde kış mevsimini daha sıcak bölgelerde geçirmek üzere göç için kanat çırpan binlerce leyleği misafir ediyor.
Leyleklerin volkanik göllerdeki misafirliği güzel görüntüler oluşturuyor.

Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:49   Kırtasiye ürünlerinde merdiven altı üretime dikkat
14:49   Şahinbey Belediyesi vatandaşlara Şahinbey'i tanıtıyor
14:49   Ankara'da motosikletli ambulans ekipleri hayat kurtarıyor
14:48   Köpek yüzünden tartıştıkları kişinin 600 tl'sini gasp ettiler
14:48   Belediye deposunda FETÖ/PDY yayını bulundu
14:48   Hindistan'da üç aracın karıştığı kazada 16 kişi öldü
14:46   Başkan Demirbaş'tan festival tanıtım toplantısı