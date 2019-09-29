Suriyeli bakan yabancı askerlerin topraklarından çekilmesini istedi

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Şam'ın tüm yabancı askeri birliklerin topraklarından çekilmesini talep ettiğini ve karşı önlem alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

"ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ"

Muallim, "ABD ve Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki yasadışı askeri varlıklarını sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyinde sözde güvenlik bölgesini müzakere etmek ve kurmak gibi bir küstahlık gösteriyorlar. Bu uluslararası hukukun ve BM yönetmeliğin ihlalidir" diye konuştu.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim

"KARŞI ÖNLEM ALMA HAKKINA SAHİBİZ"

Suriye'deki tüm yabancı askeri birliklerin ülke topraklarından çekilmesini talep eden Muallim, "Aksi halde uluslararası hukuka uygun olarak her türlü karşı önlem alma hakkına sahibiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye, Rusya ile bölgede işbirliği yaparken, Türkiye'nin ve ABD'nin bölgeden çekilmesini istiyor. Türkiye, Suriye topraklarında barınan teröristlere karşı büyük sınır ötesi operasyonlar düzenlemişti. Fırat Kalkanı ve Afrin harekatıyla Suriye'ye giriş yapan TSK, bölgedeki teröristlere büyük kayıplar vermişti. Suriye'de ABD ile Türkiye ortak devriyelere başlamış ve gözlem noktaları ile bölgedeki teröristlere karşı önlem alınmıştı.