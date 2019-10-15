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Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristlerce Suriye tarafından havan topu atıldı.

15.10.2019 13:37Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristlerce Suriye tarafından havan topu atıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.
Kızıltepe'ye bağlı Taşlıca köyüne, Suriye tarafından havan topu atıldı. YPG'li teröristler tarafından atılan havan topu sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(Selman Güneş/İHA)

Kızıltepe, Suriye, Mardin, YPG, Güncel

Kaynak: İHA

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