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Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralı

- Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralıMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristlerce Suriye tarafından havan topu atıldı.

15.10.2019 23:17
- Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristlerce Suriye tarafından havan topu atıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.
Kızıltepe'ye bağlı Taşlıca köyüne, Suriye tarafından havan topu atıldı. YPG'li teröristler tarafından atılan havan topu sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralı

Kızıltepe, Suriye, YPG, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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