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Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib için "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri üzerine harekete geçen TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendirme çalışmalarına hız verdi.

19.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, yakın zamanda 13 şehit verdiğimiz için "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözleri sonrası harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki mevzilerini güçlendirme çalışmalarına hız verdi.

'nin İdlib kenti kırsalında Esed rejiminin ilerleyişini engellemek için TSK yeni mevziler hazırlayarak, mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.

FÜZE RAMPALARI VE TANKLAR GETİRİLİYOR

TSK, İdlib'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için cephe hattında çalışmalarını sürdürüyor. TSK, İdlib kırsalında birçok noktada hazırladığı mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor. Türkiye'den tırlarla getirilen iş makineleri mevziler kazarken; bölgeye mevziler için füze rampaları ve tanklar getiriliyor.

ERDOĞAN: HAREKAT AN MESELESİDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nda, Rusya destekli Esed güçlerinin yoğun saldırısı altında olan İdlib için, "Harekat an meselesi, bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

3 ŞUBAT'TA 8 ŞEHİT

3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 askerimiz ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 askerimizin de yaralandığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırı ile ilgili aynı gün, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor. Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar hatalarını anlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

10 ŞUBAT'TA 5 ŞEHİT DAHA

İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz de yaralanmıştı. Saldırı sonrası MSB, 115 rejim hedefinin ateş altına alındığını ve saldırılarda 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlibSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'e harekat an meselesidir

Son dakika: İdlibSon dakika: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlibSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik

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Kaynak: DHA


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