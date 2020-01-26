Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! 5 sivil hayatını kaybetti

Kilis 'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez 'in ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Saldırı sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık merkezlerine sevk edildi. Ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

YPG/PKK BÖLGEYİ SIK SIK HEDEF ALIYOR

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Azez'in güneybatısındaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, askeri muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.