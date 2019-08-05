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Suriye, Türkiye'yi suçlayarak ateşkesi sonlandırdı

Suriye yönetimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bu ayın başında bölgede ilan ettiği "şartlı" ateşkesi Türkiye'yi suçlayarak iptal etti. Ateşkesin sonlanmasının ardından Suriye savaş uçakları İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde bazı noktaları bombaladı.

05.08.2019 17:54 Suriye, Türkiye'yi suçlayarak ateşkesi sonlandırdı
Suriye yönetimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bu ayın başında bölgede ilan ettiği "şartlı" ateşkesi Türkiye'yi suçlayarak sonlandırdı. Ateşkesin sonlanmasının ardından Suriye savaş uçakları İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde bazı noktaları bombaladı.

Suriye haber ajansı SANA, Şam yönetiminin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı'nın sürdüğü sırada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği "şartlı ateşkesi" iptal ederek, "operasyonlara devam edeceğini" duyurdu. Türkiye'nin anlaşma şartlarında üzerine düşeni yapmadığı öne sürülürken, ordu açıklamasında "Ateşkes şartlara bağlıydı, bu olmadığı için terörist organizasyonlara karşı operasyonlarımız sürecek" denildi.
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Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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