Haberler » Güncel » Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (2) - Haber

Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (2)

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi düzenlendi.

24.11.2019 19:35 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:37
'de Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi düzenlendi. Programa katılan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, konuşma yaptı.
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Ben burada size Suriye Geçici Hükümeti Başkanı olarak hitap ediyorsam, bu Suriye Türkmen Meclisinin sayesindedir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin destekleriyle birlikte olmuştur." dedi.
Mustafa, Suriye Türkmen Meclisinin sahadaki Türkmen birlikleri birleştirmek, Suriye muhalefeti içinde yer alarak ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak amacıyla kurulduğunu anımsattı.
Türkmen birliklerin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında yer aldığını vurgulayan Mustafa, "bu başarıdan uluslararası toplumun rahatsızlık duyduğunu, Sultan Murat Tugayı'na yönelik zikredilen değişik sınıflandırmaları kınadıklarını" söyledi.
Mustafa, Türkmenlerin Anayasa Komitesinde temsil edildiklerini de hatırlatarak Suriye'deki tüm etnik gruplar için anayasal haklarını garantilemeyi amaçladıklarını kaydetti.
Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (2)

Suriye, Fırat, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:54 İran destekli terörist grupların karargah olarak kullandığı okulda patlama: 4 ölü
19:52 Gençlerbirliği maçının ardından
19:52 Muğla güleda için toplandılar
19:50 Bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
19:50 Bingöl'de yamaç paraşütçüleri öğretmenler için uçtu
19:40 Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım
19:15 Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı
18:49 İki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Oğlunu yanlışlıkla öldürdü
18:09 İmamoğlu'ndan kamu bankalarına eleştiri: Kamu bankaları mesafeli durdu, metro çalışmaları için dışarıdan kredi bulduk
17:47 İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
07:34 Güzel oyuncu Müge Boz, ilk bebeğini kucağına aldı
24.11.2019 19:54:52