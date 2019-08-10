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Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Kerkük'te

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih ile rak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi'nin bir araya gelmesi Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih ile röportaj Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile röportaj Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih, "Irak...

10.08.2019 21:20
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Kerkük'te
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih ile rak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi'nin bir araya gelmesi
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih ile röportaj
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile röportaj Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih, "Irak Türkmenlerinin siyasi deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz" dedi.
Vecih, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret ederek Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile bir araya geldi.
AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Vecih, "Kerkük'te kendi soydaşlarımızın arasında bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.
Suriye Türkmenleri ile Irak Türkmenlerinin geçmişinin aynı olduğuna ve şimdi de aynı kaderi paylaştıklarına dikkati çeken Vecih,"Irak Türkmenlerinin siyasi deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
Irak Türkmenleri ile Suriye Türkmenlerinin aynı toprakların evlatları olduğunu vurgulayan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, "Suriye Türkmenleri, Suriye'nin anayasasında ülkenin asli unsuru olarak yer almalı." ifadesini kullandı.
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Kerkük'te

Suriye, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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