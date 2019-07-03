03.07.2019 16:53
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Suriye uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı

Suriye uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı

NİĞDE'de polisi tarafından durdurulan araçta Suriye uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı.

NİĞDE'de polisi tarafından durdurulan araçta Suriye uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı.
Niğde- Adana Yolu Ulukışla Eminlik gişelerinde asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.R yönetimindeki 33 MA 4495 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 17 erkek, 9 kadın ve 12'si çocuk olmak üzere toplam 37 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Sürücü A.R  gözaltına alınırken, Ulukışla İlçe Polis Merkezi'ne götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


- Niğde
Kaynak: DHA
Ulukışla, Suriye, Adana, Niğde, Güncel

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