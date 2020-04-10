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Suriye ve Irak'taki teröristler Rusya'ya sızmaya çalışıyor

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Petruşev, Rusya'daki gizli hücrelerin çalışmaya devam ettiğinden dolayı Suriye ve Irak'tan terörist grupların Rusya'ya sızma girişimlerinin olduğunu söyledi.

10.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:37
Suriye ve Irak'taki teröristler Rusya'ya sızmaya çalışıyor
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Petruşev, Rusya'daki gizli hücrelerin çalışmaya devam ettiğinden dolayı Suriye ve Irak 'tan terörist grupların Rusya'ya sızma girişimlerinin olduğunu söyledi.

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Petruşev son gönlerde Rusya'nın bazı bölgelerinde terörist grupların aktif olarak faaliyete geçme çabalarının bulunduğunu söyledi. Rusya'daki bölge güvenlik birimlerinin liderleriyle görüşen Petruşev, ülkede çok sayıda pasif hücrenin bulunduğunu söyleyerek, "Ülkemizde terör tehdidi var ve olmaya da devam ediyor. Bunun en önemli nedeni uluslararası terör gruplarının ülkemizde yaptığı maddi destek çalışmaları ve şuan pasif durumda olan hücreler. Bu nedenle büyük sorunlar yaşıyoruz ve buna karşı daha sert önlemler almamız gerekiyor" dedi.

Ülkede işlerinin zor olduğunu söyleyen Petruşev, "Görüldüğü gibi durum oldukça zor. Bu nedenle ek güvenlik tedbirlerini arttırma yönünde yeni tedbirlerin taslağını size gönderiyorum" şeklinde konuştu.

Suriye ve Irak'tan sızmaya çalışıyorlar

Rusya'da uluslararası terörist grupların hücre faaliyetlerine devam ettiğini ve son zamanlarda hareketlenmeler gözlendiğini söyleyen Petruşev, "Son günlerde Suriye ve Irak'taki terörist grupların savaşan ve deneyim kazanmış olan bazı teröristleri Rusya'ya sokmaya çalışmaları var. Bu sızmalara karşı dikkatli olmalıyız. 2018 rakamlarına oranla geçtiğimiz yıl 135 bin internet sayfasında terörist gruplara dair propaganda yayınları tespit edilerek bu sayfalar durduruldu. Bu teröristlerin faaliyetlerini ne denli arttırdığını gösterir" ifadelerini kullanarak bu propagandaların en çok Sibirya - Urallar bölgesinde gerçekleştirildiğine işaret etti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, Rusya, Irak, Politika
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