Suriye ve Rus jetleri El Mintar'ı bombaladı: 5 sivil öldü

Kaynak: İHA

Suriye rejim güçlerine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyinde Han Şeyhun'un batısındaki El Mintar kasabasını bombalaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.Mintar kasabası sivil savunma görevlileri Suriye uçaklarının bombardımanı sonucu 1'i kadın olmak üzere 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 2'si çocuk 2'si kadın olmak üzere 4 kişinin de yaralandığını ifade etti.Sivil savunma görevlileri, bombardıman sonucu çöken binaların altından ölü ve yaralıları da çıkardı. Sivil Savunma görevlileri daha sonra yaralıları Sahra Hastanesine kaldırdı.Suriye ve müttefiki Rusya 2 aydır saldırılarını Hama ve İdlib civarında yoğunlaştırdı. Rus ve Suriye uçaklarının saldırısı sonucu bölgedeki yarım milyon Suriyeli, Türkiye-Suriye sınırında daha güvenli bölgelere göç etti. - İDLİB