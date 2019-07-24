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Suriye ve Rusya'nın hava saldırıları İdlib'de 17 can aldı

Suriye'de hükümet güçleri ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yönelik yoğun saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 17'ye yükseldi.

24.07.2019 20:07 Suriye ve Rusya'nın hava saldırıları İdlib'de 17 can aldı
Suriye'de hükümet güçleri ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yönelik yoğun saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 17'ye yükseldi.

Muhaliflere ait gözlemevi, Esad rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib ilinin Ariha ve Marratinnuman ilçeleri, Muhambil beldesi, Der Sünbül ve Temaniye köyleri ile Hama ilinin Morik ilçesi, Sermaniye, Lahaya,Latmin ve Hevice köylerine hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi.
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Hükümet, Suriye, Rusya, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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