Suriye’ye 25 tır bims blok gönderildi

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Suriye'nin İdlib kırsalındaki güvenli bölgede inşa edilen geçici barınma evleri için Nevşehir Valiliği öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında 25 tır bims blok, törenle bölgeye gönderildi.

Vali İnci Sezer Becel, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) binası önündeki uğurlama töreninde, Nevşehir halkının paylaşmayı seven, hayırsever bir yapısının olduğunu dile getirdi.

Kadim topraklardaki mağdurların sorunlarına kayıtsız kalmadıklarını vurgulayan Becel, devlet ve millet olarak Suriye'de süren iç savaş nedeniyle zor dönemden geçen insanların yanlarında olduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı da Suriye'de savaşın acı yüzüyle karşılaşan masum insanların özellikle soğuk kış döneminde sığınacakları barınma alanlarının kurulması için yürütülen çalışmaya kent olarak katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kimsenin ülkesinden, yurdundan ayrı kalmak istemeyeceğine, savaşın zor koşullar doğurduğuna dikkati çeken Arı, "Suriye, yanı başımızda kanayan bir yara ve bu yaraya çare olmak da bizim görevimizdir. Kış mevsiminde çadırlarda kalınmasının önüne geçmek amacıyla geçici evler yapılıyor." dedi.

NTSO Başkanı Mehmet Arif Parmaksız ise yardım kampanyası kapsamında daha önce kentteki iş insanlarınca 40 ev bedeli olan 240 bin liranın AFAD'ın ilgili hesabına yatırıldığını, şimdi ise ev yapımında kullanılmak üzere 50 tır bims blok hazırlandığını, kalan 25 tırın da gelecek günlerde yola çıkarılacağını belirtti.

İl Müftüsü Celalettin Altunkaya'nın duasının ardından yardım tırları bölgeye uğurlandı.