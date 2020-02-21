Suriye'ye 45 TIR insani yardım

KATAR Charity ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye 'nin İdlib ilindeki savaş mağduru sivillere 45 TIR dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Katar 'da başlatılan 'Şam'ın Hakkı' kampanyası kapsamında temin edilen 45 TIR dolusu insani yardım malzemesi, Katar Charity ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından İdlib'teki savaş mağduru sivillere ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi. TIR'ların hareketinden önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki İHH Suriye Çalışmaları Koordine Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Katar Charity İşletim Projeleri Sorumlusu Halid el Yafiay, yardıma yoğun şekilde ihtiyaç duyulan İdlib'teki sivillere gönderileceğini söyledi.

Yardım konvoyunun Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağını belirten Yafiay, "Katar'dan çeşitli kurum ve kuruluşlarında desteği ile yürütmekte olduğumuz kampanya kapsamında güzel bir işe imza attık. Buradaki yardım araçlarının içerisinde gıda, hijyen paketi, sünger yatak, battaniye, halı ve kömür gibi malzemeler var. Bu organizasyonu daha da genişleterek önümüzdeki hafta bir konvoy daha göndereceğiz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından yardım araçları Suriye'ye gitmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.