Konya
'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Derneği'nin " Suriye
'ye acil yardım" kampanyası kapsamında temin edilen 2 tır un, gıda kolisi, ayakkabı ve kıyafet, Suriye'ye ulaştırılmak üzere Reyhanlı
'ya yollandı.
Konya İHH İnsani Yardım Derneği Cihanbeyli
Temsilcisi Murat Çalı, ilçede düzenlenen uğurlama töreninde, Cihanbeyli halkının Suriyeli mazlumlara yönelik yardımlarının devam ettiğini söyledi.
Yardımların kendi topraklarında mülteci durumuna düşen insanlara gittiğini dile getiren Çalı, "8'inci yılına giren Suriye'deki iç savaşta mağdur durumuna düşen mülteci kardeşlerimize ilk günlerden itibaren gerek nakdi gerekse un, gıda kolisi, ayakkabı ve kıyafet başta olmak üzere çeşitli acil yardım malzemelerini ulaştırıyoruz." diye konuştu.
Konuşmanın ardından yardım tırları, dualarla uğurlandı.
Konya,Suriye
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:32