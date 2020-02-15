Suriye'ye asker sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen, askerlerin bulunduğu sivil araçlar ile askeri malzeme taşıyan TIR'lardan oluşan konvoy, Gaziantep 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen komandoları taşıyan 15 otobüs ile askeri malzeme taşıyan 12 TIR ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemi altında İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa karayolunda Hatay yönüne hareket eden konvoydaki askerlerin ve araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye 'deki üs bölgelerinde konuşlanacağı öğrenildi.