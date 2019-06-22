22.06.2019 22:04
Haberler » “genel“ » Haber

Suriye'ye askeri araç ve komando takviyesi

- Suriye'ye askeri araç ve komando takviyesiHATAY - Hatay'dan Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi yapıldı.

- Suriye 'ye askeri araç ve komando takviyesi
HATAY - Hatay 'dan Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi yapıldı.
Türkiye 'nin Fırat 'ın Doğusuna yapacağı operasyon için Türkiye'nin değişik birliklerinden 100 yakın gelen bordo bereli komandolar Kırıkhan ilçesine akşam saatlerinde girdiler. Kırıkhan çevre yolundan 100'e yakın askeriye ait ZPT araçları polis eskort eşliğinden ilçeden ayrıldı.
Öte yandan, Kırıkhan mimar Sinan mahallesinde bulunan cephanelik çok sayıda askeri tırların giriş yaptığı gözlendi.Suriye'ye askeri araç ve komando takviyesi
Kaynak: İHA
Kırıkhan , Hatay , Komando , Suriye , Genel

Son Dakika Haberleri
22:32 Selde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları havadan görüntülendi
22:29 Selde çamur olan Türk Bayrağı'nı suda yıkayıp böyle dalgalandırdılar
22:09 Başkent'te su baskınları sonrası zarar gören tabelalar yenilendi
22:06 Zonguldak'ta balıkçı barınağında patlama: 1 yaralı
22:04 Suriye'ye askeri araç ve komando takviyesi
21:59 Tabiat harikası Altınpınar Limni gölü 'Tabiat Parkı' olmayı bekliyor
21:49 15 Temmuz Esenler Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu