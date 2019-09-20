Haberler » Dünya » Haber

Suriye'ye askeri harekat kapıda mı? Şanlıurfa ve Mardin'de ek doktor görevlendirildi

Sağlık Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye askeri harekat planladığını bildirerek Şanlıurfa ve Mardin’e ilave doktor görevlendirdi. Görevlendirme 20 Eylül-20 Ekim 2019 tarihleri arasını kapsıyor. Bu illerdeki sağlık personelinin izinleri de iptal edildi.

20.09.2019 18:30Suriye'ye askeri harekat kapıda mı? Şanlıurfa ve Mardin'de ek doktor görevlendirildi
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye askeri harekat planladığını bildirerek Şanlıurfa ve Mardin'e ilave doktor görevlendirdi. Görevlendirme 20 Eylül-20 Ekim 2019 tarihleri arasını kapsıyor. Bu illerdeki sağlık personelinin izinleri de iptal edildi.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın da olduğu 19 ile "Şanlıurfa/ Mardin iline resen görevlendirme" yazısı gönderdi. Bakanlık görevlendirmede şu ifadedelere yer verdi:"Şanlıurfa/Mardin iline resen görevlendirme" konulu yazıda "Şanlıurfa Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesisleri emrine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan sınır dışı askeri harekat kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan organizasyona destek vermek amacıyla görevlendirilen personelin 20.09. 2019-20.10.2019 tarihleri arasındaki görevlendirilme onayları ekte gönderilmektedir."
Euronews.com'da Görüntüle

Şanlıurfa, Suriye, Mardin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
20:18 Adana'da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı
20:15 ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı piyasaları etkiledi: Dolar yeniden yükselişe geçti
20:00 Afgan köylülerin uyarı mektubu 30 sivilin öldüğü ABD'nin drone saldırısını önlemeye yetmedi
19:39 Çavuşoğlu, muhammad-bande ile görüştü
19:21 Çavuşoğlu, guterres ile görüştü
19:21 RÖP | Zeytin üretiminde dünya liderliği mümkün mü? Zeytincilik sektörü katma değer yaratmak istiyor
19:15 RÖP | Zeytin üretiminde dünya liderliği mümkün mü? Zeytincilik sektörü katma değer yaratmak istiyor