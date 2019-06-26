26.06.2019 18:02
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Suriye'ye askeri sevkiyat

Suriye

GAZİANTEP yönünden gelen zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy, Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

GAZİANTEP yönünden gelen zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy, Kilis 'teki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye 'ye geçiş yaptı.
Öğleden sonra Gaziantep yönünden gelen zırhlı araçlardan oluşan konvoyu, güvenlik önlemleri arasında sınır hattına ilerledi. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen konvoydaki zırhlı araç ve askeri personellerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen alanlarda TSK 'nın kurduğu üs bölgelerinde konuşlanacağı belirtildi.


- Kilis
Kaynak: DHA
Kilis , Gaziantep , Suriye , Güncel

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