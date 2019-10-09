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Suriye'ye harekat sonrası İran Meclis Başkanı Türkiye ziyaretini iptal etti; Suudi Arabistan kınadı

İran Meclis Başkanı Ali Laricani Türkiye’nin Suriye’ye başlattığı operasyonun ardından Ankara’ya planlanan ziyaretini iptal etti.

09.10.2019 23:51Suriye'ye harekat sonrası İran Meclis Başkanı Türkiye ziyaretini iptal etti; Suudi Arabistan kınadı
İran Meclis Başkanı Ali Laricani Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı operasyonun ardından Ankara'ya planlanan ziyaretini iptal etti. İran devlet televizyonu, Laricani'nin TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Türkiye'de toplantıya davet edildiğini ancak İran Meclis Başkanı'nın ziyareti iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'dan kınama

Suudi Arabistan, Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı askeri harekatı kınadı. Devlet televizyonu Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Riyad yönetiminin operasyonla ilgili endişesini Ankara'ya aktardığını bildirdi. Yetkiliye göre Suudi Arabistan operasyonun bölgesel güvenlik ve barışa tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Suudi yetkili, Suriye halkının güvenliğinin, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini kaydetti.
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Kaynak: Euronews.com

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