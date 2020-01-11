Haberler » Güncel » Suriye'ye insani yardımların gönderildiği sınır kapıları ikiye indirildi - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Haber

Suriye'ye insani yardımların gönderildiği sınır kapıları ikiye indirildi - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Suriye'ye 2014 yılından beri insani yardımlarların yapıldığı sınır kapılarının sayısı, Rusya'nın veto tehdidinin ardından dörtten ikiye indirildi.

11.01.2020 03:29 | Son Güncelleme: 11.01.2020 03:31
'ye 2014 yılından beri insani yardımlarların yapıldığı sınır kapılarının sayısı, 'nın veto tehdidinin ardından dörtten ikiye indirildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına olanak sağlayan kararın süresinin dolmasına saatler kala, uzun süren müzakerelerin ardından yardım mekanizmasının görev süresini 6 ay daha uzattı.
Karar, Rusya ve Çin'in çekimser kalmasıyla kabul edildi ancak sınır kapıların sayılarının azaltılmasından memnun olmayan ABD ve İngiltere de oylamada çekimser kaldı. Karara 11 ülke ise destek verdi.
Almanya ve Belçika tarafından hazırlanan tasarıya Rusya'nın itirazları ve veto tehdidi üzerine, insani yardımların girdiği mevcut sınır kapılarının sayısı yarıya düştü.
2014 yılından beri her yıl 12 aylığına yenilenen BMGK kararı ise bu kez ancak 6 ay uzatılabildi.
Daha önce ikisi Türkiye'den olmak üzere dört sınır kapısından yapılan insani yardımlar bundan sonra sadece iki sınır kapısından gönderilebilecek. Çıkan kararla İnsani yardımlar, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından yapılmaya devam edecek.
Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları ise yardımların girişine kapatılacak.
Suriye'de yaklaşık 4 milyon kişiye insani yardımların ulaştırılmasını olanak sağlayan sınır kapılarının azaltılması Batılı ülkeler tarafından eleştirilirken, karar Rusya açısınsan "zafer" olarak yorumlandı.
Rusya ve Çin geçen aralık ayında da sınır kapısılarının bir yıl boyunca insani yardımların girişine açık tutulmasını veto etmiş ve sadece iki sınır kapısının 6 ay açık kalması konusunda ısrar etmişti.
Suriye'ye insani yardımların gönderildiği sınır kapıları ikiye indirildi - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

03:40  ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI - Haber
03:31  Kadıköy'de esrarengiz ölüm - Haber
03:31  Kadıköy'de esrarengiz ölüm - Haber
03:29  Suriye'ye insani yardımların gönderildiği sınır kapıları ikiye indirildi - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Haber
03:26  Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti. - Haber
21:41  Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
11.01.2020 03:46:02