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- Suriye'ye "İyilik Eli"

- Suriye'ye "İyilik Eli"ANKARA - Suriye'deki İğde ve Karaköprü kamplarında çocuklar ve yetişkinlere sağlık taraması yapıldı.

26.08.2019 17:45
- Suriye'ye
- Suriye'ye "İyilik Eli"
ANKARA - Suriye'deki İğde ve Karaköprü kamplarında çocuklar ve yetişkinlere sağlık taraması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun himayesinde İyilik Eli Vakfı ve işitme cihazları şirketi sahibi bir hayırsever aracılığıyla yapılan taramada, Suriye'deki savaşta meydana gelen patlamalarda işitme kaybı yaşayan 50 çocuk ve 7 yetişkinin işitme cihazları takılarak duymaları sağlandı. İyilik Eli Vakfı yetkilileri, bundan sonraki taramada ortopedik kayıpları olan hastaların tedavilerinin yapılacağını aktararak, hayırsever iş adamlarından ve devlet büyüklerinden bu konuyla ilgili yardımlarını esirgememelerini istedi.
- Suriye'ye

Yalçın Topçu, Karaköprü, Suriye, İğde, Genel

Kaynak: İHA

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