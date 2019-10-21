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Suriye'ye Komando sevkıyatı

- Suriye'ye Komando sevkıyatıKİLİS - Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, topçu bataryaları Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.

21.10.2019 18:13
- Suriye'ye Komando sevkıyatı
KİLİS - Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, topçu bataryaları Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.
Kilis'te askeri hareketlilik yaşanıyor. Batı ve doğu illerinden Hatay üzerinden gelen komando birlikleri, topçu bataryaları Kilis'e ulaştı. Jandarma Özel Hareket, Piyade Komando birlikleri, topçu bataryaları, Mayına dayanıklı kirpilerden oluşan askerleri taşıyan otobüsler ile birlikte 100 araçlık konvoy, Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.
Suriye'ye Komando sevkıyatı

Komando, Suriye, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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