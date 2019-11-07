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Suriye'ye oyuncak taşıyan tır, otoyolda yandı

Suriye'ye oyuncak ve bebek bakım malzemeleri taşıyan tır, otoyolda lastiğinin patlaması sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

07.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:58 Suriye'ye oyuncak taşıyan tır, otoyolda yandı
Suriye'ye oyuncak ve bebek bakım malzemeleri taşıyan tır, otoyolda lastiğinin patlaması sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Abdulkadir Ünal yönetimindeki 79 AAE 365 plakalı tırın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Yüreğir ilçesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çıkışı yakınında lastiği patladı.
Patlayan lastiğin alev alması sonucu tırda yangın çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibi, tırın büyük bölümünü saran yangına müdahale etti.
Tırın sürücüsü Abdulkadir Ünal, aracın oyuncak ve bebek bakım ürünü yüklü olduğunu belirterek, bunları Suriye'ye götürmek için yola çıktığını söyledi.
Kontrol altına alınan yangında araç ve dorsesindeki yüklü malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Tek yönlü araç geçişine kapatılan yol, yangının söndürülmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Tarsus, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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